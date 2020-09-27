Владимир Мутовкин поздравил пензенских машиностроителей с праздником Экономика

Пенза, 27 сентября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье сентября.

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«Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником! Трудно оценить ваш вклад в развитие экономического потенциала страны. Результатом вашего труда является выпуск конкурентоспособной продукции, востребованной во многих других отраслях хозяйства. Ежегодно наращивая объемы производства, внедряя инновационные технологии, вы способствуете развитию экономики», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин добавил, что жители города по праву гордятся славной историей пензенских машиностроительных предприятий.

«Труд инженеров, рабочих, руководителей, представляющих отрасль, достоин почета и уважения. Спасибо вам всем за высокий уровень профессионализма и ответственный подход к делу! От души желаю крепкого здоровья, большого счастья, новых достижений, рациональных идей и их успешной реализации! Благополучия вам и вашим близким!» — сказал глава Пензы.