Стартовал региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года»

Организаторами регионального этапа выступили центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), действующий на базе ООО «Центр кластерного развития», и Минпром Пензенской области.
Согласно положению, опубликованному на сайте ЦИСС, к участию в конкурсе допускаются зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области организации и ИП, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, направленные на решение существующих проблем, улучшение качества жизни населения в целом или представителей отдельных групп граждан.
Планируется, что по итогам конкурса будут определены лучшие проекты в сферах поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья; соцобслуживания; дополнительного образования и воспитания детей; здорового образа жизни, физкультуры и спорта; социального туризма; разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества; обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в соцсопровождении; а также в культурно-просветительской сфере.
Победители будут награждены дипломами и ценными призами.
Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года Российским государственным социальным университетом при поддержке Минэкономразвития РФ.
Является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».
Основные задачи конкурса — поиск, выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей.
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