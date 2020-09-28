EN
21:08:20 Понедельник, 28 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стартовал региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года»

17:53 | 28.09.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Прием документов на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» стартовал в Пензенской области в понедельник, 28 сентября.

Стартовал региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он продлится по 9 ноября.

Организаторами регионального этапа выступили центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), действующий на базе ООО «Центр кластерного развития», и Минпром Пензенской области.

Согласно положению, опубликованному на сайте ЦИСС, к участию в конкурсе допускаются зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области организации и ИП, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, направленные на решение существующих проблем, улучшение качества жизни населения в целом или представителей отдельных групп граждан.

Планируется, что по итогам конкурса будут определены лучшие проекты в сферах поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья; соцобслуживания; дополнительного образования и воспитания детей; здорового образа жизни, физкультуры и спорта; социального туризма; разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества; обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в соцсопровождении; а также в культурно-просветительской сфере.

Победители будут награждены дипломами и ценными призами.

Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года Российским государственным социальным университетом при поддержке Минэкономразвития РФ.

Является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Основные задачи конкурса — поиск, выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор поручил продумать концепцию новогоднего оформления Пензенская область подала заявку на субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО
«Горводоканал» планирует завершить капремонт водопровода на улице Энгельса в начале октября Педагог из Пензы отличился на чемпионате профмастерства «Навыки мудрых»
В Никольском районе начата проверка по факту кражи около 3 тонн металлолома В Сосновоборском районе выявлена незаконная рубка деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама