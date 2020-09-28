Стартовал региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года» Экономика

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Прием документов на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» стартовал в Пензенской области в понедельник, 28 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он продлится по 9 ноября.

Организаторами регионального этапа выступили центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), действующий на базе ООО «Центр кластерного развития», и Минпром Пензенской области.

Согласно положению, опубликованному на сайте ЦИСС, к участию в конкурсе допускаются зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области организации и ИП, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, направленные на решение существующих проблем, улучшение качества жизни населения в целом или представителей отдельных групп граждан.

Планируется, что по итогам конкурса будут определены лучшие проекты в сферах поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья; соцобслуживания; дополнительного образования и воспитания детей; здорового образа жизни, физкультуры и спорта; социального туризма; разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества; обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в соцсопровождении; а также в культурно-просветительской сфере.

Победители будут награждены дипломами и ценными призами.

Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года Российским государственным социальным университетом при поддержке Минэкономразвития РФ.

Является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Основные задачи конкурса — поиск, выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей.