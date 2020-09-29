В Пензе пройдет тренинг «Маркетинг как часть экспортного проекта» Экономика

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Тренинг для предпринимателей «Маркетинг как часть экспортного проекта» состоится в центре «Мой бизнес» на улице Герцена в Пензе в предстоящую среду, 30 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором мероприятия является «Центр кластерного развития» («ЦКР»).

В качестве спикера выступит руководитель центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, сертифицированный тренер школы экспорта Российского экспортного центра Александра Бессонова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», участники семинара рассмотрят базовые маркетинговые инструменты на конкретных примерах.

В ходе обучающего мероприятия будет проанализирована концепция 4P в контексте внешнеторговой деятельности.

Слушателям расскажут о том, как провести SWOT-анализ страны для экспорта, в каких источниках можно найти фактическую цену заключения мировых сделок, а также как адаптировать рекламу с учетом местных социальных, культурных и религиозных особенностей.