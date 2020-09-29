EN
18:23:41 Вторник, 29 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пройдет тренинг «Маркетинг как часть экспортного проекта»

18:11 | 29.09.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Тренинг для предпринимателей «Маркетинг как часть экспортного проекта» состоится в центре «Мой бизнес» на улице Герцена в Пензе в предстоящую среду, 30 сентября.

В Пензе пройдет тренинг «Маркетинг как часть экспортного проекта». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором мероприятия является «Центр кластерного развития» («ЦКР»).

В качестве спикера выступит руководитель центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, сертифицированный тренер школы экспорта Российского экспортного центра Александра Бессонова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», участники семинара рассмотрят базовые маркетинговые инструменты на конкретных примерах.

В ходе обучающего мероприятия будет проанализирована концепция 4P в контексте внешнеторговой деятельности.

Слушателям расскажут о том, как провести SWOT-анализ страны для экспорта, в каких источниках можно найти фактическую цену заключения мировых сделок, а также как адаптировать рекламу с учетом местных социальных, культурных и религиозных особенностей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области иммунизацией против гриппа охвачено более 21% жителей В Пензенской области пропавший в июле мужчина найден мертвым
В Пензенской области выявлены нарушения в обеспечении пациентов льготными лекарствами В Пензе на улице Антонова у магазина «Атак» начали устанавливать светофор
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и трех районах Пензенская областная библиотека вошла в лонг-лист конкурса «Библиотечная аналитика – 2020»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама