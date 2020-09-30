Круглый стол «Защита бизнеса» пройдет в Пензе 2 октября Экономика

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Круглый стол «Защита бизнеса», организованный Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона, пройдет в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в предстоящую пятницу, 2 октября.

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Как отмечается в анонсе, главным экспертом мероприятия станет первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов.

В качестве спикеров приглашены прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, которая проинформирует участников встречи о проводимой работе по защите прав предпринимателей; руководитель регионального управления ФНС России Юрий Калабин, который поделится данными о практике получения мер поддержки субъектами МСП; а также генеральный директор АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко, которая расскажет о платформе «Забизнес.рф».

После их выступлений предприниматели смогут задать интересующие вопросы в формате открытого микрофона.

Затем программой круглого стола предусмотрено проведение экспертных консультаций.