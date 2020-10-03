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Пензенская компания «Пегас-Авто» вступила в проект по повышению производительности труда

10:16 | 03.10.2020 | Экономика

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Пенза, 3 октября 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Пегас-Авто» подключилось к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики региона.

Пензенская компания «Пегас-Авто» вступила в проект по повышению производительности труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«2 октября на транспортно-логистическом предприятии «Пегас-Авто» прошло стартовое совещание, которое стало началом практической реализации мероприятий в рамках нацпроекта», — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что компания будет реализовывать проект под самостоятельным управлением — без участия Федерального центра компетенций.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

Он включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

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