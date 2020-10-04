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Компанию «Экопрод» уличили в непредставлении сведений в цент занятости

13:31 | 04.10.2020 | Экономика

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Пенза, 4 октября 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры Городищенского района Пензенской области выявили факт ненадлежащего исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Экопрод» требований законодательства о занятости населения.

Компанию «Экопрод» уличили в непредставлении сведений в цент занятости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сельхозпроизводитель «Экопрод» в течение 2020 года не представлял в органы службы занятости ежемесячные сведения о наличии или отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей. По итогам проверки прокуратура района внесла руководителю организации представление об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — отмечается в тексте.

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