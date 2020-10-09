Прокуратура выявила нарушение сроков выплаты зарплаты в «Кувак-Никольском роднике» Экономика

Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. Руководство компании «Кувак-Никольский родник», осуществляющей деятельность в Нижнеломовском районе Пензенской области, выплачивало сотрудникам зарплату за июнь, июль и август 2020 года с нарушением периодичности, установленной требованиями Трудового кодекса России. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«И.о. нижнеломовского межрайонного прокурора внес директору ООО «Кувак-Никольский родник» представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда. По результатам его рассмотрения нарушения устранены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по итогам проведенной проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«Руководитель этого предприятия жилищно-коммунального комплекса постановлением государственной инспекции труда в Пензенской области оштрафован на 10 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.