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В Пензенской области оборот розничной торговли за 9 месяцев составил 163,1 млрд. рублей

10:17 | 18.10.2020 | Экономика

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Пенза, 18 октября 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в Пензенской области в январе-сентябре 2020 года 163,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области оборот розничной торговли за 9 месяцев составил 163,1 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В основном он формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила лишь 4,4%.

За девять месяцев текущего года населению Пензенской области проданы пищевые продукты, напитки и табачные изделия на 81,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Непродовольственные товары реализованы на 81,9 млрд. рублей, падение составило 6%.

По состоянию на 1 октября 2020 года в розничной торговле области имелись текущие запасы потребительских товаров на 11,8 млрд. рублей.

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