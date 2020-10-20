Пензенские мебельные предприятия за 9 месяцев отгрузили продукцию на 9,3 млрд. рублей Экономика

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Мебельные предприятия Пензенской области отгрузили продукцию на 9,3 млрд. рублей в январе-сентябре 2020 года, что на 38% превышает показатель за аналогичный период 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики региона.

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«Доля объема продукции мебельных предприятий в обрабатывающих производствах составляет около 5%», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что компаниями ведется постоянная работа по модернизации производства и увеличению мощностей.

«За первое полугодие 2020 года объем инвестиций вырос в 3,9 раза к соответствующему периоду прошлого года и составил 476,1 млн. рублей», — сказали в Минпроме.

В министерстве уточнили, что производством мебели в Пензенской области занимается около 200 предприятий, в отрасли работают более 4 тыс. человек, средняя зарплата составляет 30 тыс. рублей.