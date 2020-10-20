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Тренинг «Маркетинг как часть экспортного проекта» пройдет в Пензе 22 октября

17:12 | 20.10.2020 | Экономика

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Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Тренинг для предпринимателей «Маркетинг как часть экспортного проекта» состоится в инновационном бизнес-инкубаторе на улице Володарского в Пензе в предстоящий четверг, 22 октября.

Тренинг «Маркетинг как часть экспортного проекта» пройдет в Пензе 22 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором мероприятия является «Центр кластерного развития» («ЦКР»).

В качестве спикера выступит руководитель центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, сертифицированный тренер школы экспорта Российского экспортного центра Александра Бессонова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», участники семинара рассмотрят базовые маркетинговые инструменты на конкретных примерах.

В ходе обучающего мероприятия будет проанализирована концепция 4P в контексте внешнеторговой деятельности.

Слушателям расскажут о том, как провести SWOT-анализ страны для экспорта, в каких источниках можно найти фактическую цену заключения мировых сделок, а также как адаптировать рекламу с учетом местных социальных, культурных и религиозных особенностей.

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