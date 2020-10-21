Состоялось первое заседание комитета по цифровизации пензенской ТПП Экономика

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Первое заседание комитета по развитию информационных технологий и цифровой экономики пензенской областной торгово-промышленной палаты состоялось в минувший вторник, 20 октября.

Фото: пресс-служба пензенской ТПП

Как отметил председатель пензенской ТПП Владимир Подобед, который открыл заседание, работа комитета дает его участникам много возможностей — в первую очередь познакомиться и обменяться информацией.

«Очень часто есть разного рода проблемы, которые в одиночку не решить, и поэтому необходимо объединять усилия», — сказал он.

Затем глава комитета по цифровизации, технический директор ООО «Сигма» Евгений Морозов в режиме онлайн рассказал о деятельности своей компании.

На заседании присутствовали директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, руководитель филиала ПАО «МТС» в Пензенской области Павел Плясенко, работники вузов и специалисты компаний IT-сферы.

У каждого участника была возможность выступить и рассказать о своей организации. Так, представители учебных заведений затронули вопросы прохождения практики студентами.

Кроме того, была презентована программа « Персональные цифровые сертификаты », которая реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и предполагает бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям.

В завершение участники встречи обсудили, какие темы были бы интересными для следующих заседаний, и определили план работы комитета на четвертый квартал.