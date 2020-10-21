EN
20:04:34 Среда, 21 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Состоялось первое заседание комитета по цифровизации пензенской ТПП

17:37 | 21.10.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Первое заседание комитета по развитию информационных технологий и цифровой экономики пензенской областной торгово-промышленной палаты состоялось в минувший вторник, 20 октября.

Состоялось первое заседание комитета по цифровизации пензенской ТПП

Фото: пресс-служба пензенской ТПП

Как отметил председатель пензенской ТПП Владимир Подобед, который открыл заседание, работа комитета дает его участникам много возможностей — в первую очередь познакомиться и обменяться информацией.

«Очень часто есть разного рода проблемы, которые в одиночку не решить, и поэтому необходимо объединять усилия», — сказал он.

Затем глава комитета по цифровизации, технический директор ООО «Сигма» Евгений Морозов в режиме онлайн рассказал о деятельности своей компании.

На заседании присутствовали директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, руководитель филиала ПАО «МТС» в Пензенской области Павел Плясенко, работники вузов и специалисты компаний IT-сферы.

У каждого участника была возможность выступить и рассказать о своей организации. Так, представители учебных заведений затронули вопросы прохождения практики студентами.

Кроме того, была презентована программа «Персональные цифровые сертификаты», которая реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и предполагает бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям.

В завершение участники встречи обсудили, какие темы были бы интересными для следующих заседаний, и определили план работы комитета на четвертый квартал.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы осужден за причинение тяжкого вреда здоровью молодому человеку Кузнецкий райсуд ограничит доступ в здание лиц, не являющихся участниками процессов
Пожароопасный сезон в лесах Пензенской области завершен Житель Пензы поверил лжесотруднику банка и перевел 150 тыс. рублей
На малой сцене пензенского драмтеатра начались репетиции пьесы «С училища» В Пензе женщина лишилась 119 тыс. рублей после беседы с незнакомцем
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама