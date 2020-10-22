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Обучение по программам центра «Мой бизнес» для самозанятых прошли 570 пензенцев

17:39 | 22.10.2020 | Экономика

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Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. 570 человек приняли участие в обучающих мероприятиях для самозанятых граждан, проведенных в Пензенской области представителями центра «Мой бизнес» при поддержке министерства экономики региона.

Обучение по программам центра «Мой бизнес» для самозанятых прошли 570 пензенцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, всего с 1 июля 2020 года в Пензе и 17 муниципальных районах состоялось 23 семинара. В их числе — девять на тему «Предпринимательство на основе самозанятости», семь — «Основы предпринимательской деятельности», пять — «Как начать свое дело».

Помимо этого, для желающих получить комплексные знания по запуску и управлению собственным бизнесом организован специальный образовательный марафон «Легкий старт», который проходит непрерывно в онлайн-формате.

По словам врио министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, до конца текущего года для самозанятых планируется провести еще не менее 20 мероприятий.

«Новшеством будут отраслевые обучающие мастер-классы по наиболее востребованным направлениям занятости этой категории граждан: бьюти-сфера, репетиторство, оказание бытовых услуг, удаленные фриланс-услуги, участники которых узнают, как запустить свое дело в этих сферах с нуля и получить господдержку», — сказал он.

Ожидается, что участниками предстоящих семинаров, зарегистрироваться на которые можно через сайт «Мой бизнес», станут не менее 1 тыс. жителей региона.

Обучающие мероприятия для самозанятых проводятся в Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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