EN
20:28:03 Понедельник, 26 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области средняя цена 1 кв. метра в новостройках превысила 50 тыс. рублей

11:59 | 26.10.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила в Пензенской области по итогам II квартала 2020 года 50 тыс. 892 рубля 67 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Пензенской области средняя цена 1 кв. метра в новостройках превысила 50 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно официальной информации, это максимальное значение за последние 5 лет.

Рост к I кварталу текущего года, когда 1 кв. метр общей площади жилья на первичном рынке в среднем стоил в регионе 49 тыс. 802 рубля 94 копейки, достиг 2,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года жилье на первичном рынке подорожало в Пензенской области на 11,8%: во II квартале 2019-го средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир составляла 45 тыс. 529 рублей 71 копейку.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области имеется 29 аппаратов КТ — Никишин Трансляцию боя Нурмагомедова и Гэтжи в Wink посмотрели 3 млн. пользователей
Пропавшую 15-летнюю студентку видели в Пензе в компании мужчины В стационарах Пензенской области сформирован двухнедельный запас лекарств — Никишин
Белозерцева беспокоит, что застройщики поднимают цены на жилье в Пензенской области Никишин рассказал, в чем особенность текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама