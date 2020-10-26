В Пензенской области средняя цена 1 кв. метра в новостройках превысила 50 тыс. рублей Экономика

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила в Пензенской области по итогам II квартала 2020 года 50 тыс. 892 рубля 67 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно официальной информации, это максимальное значение за последние 5 лет.

Рост к I кварталу текущего года, когда 1 кв. метр общей площади жилья на первичном рынке в среднем стоил в регионе 49 тыс. 802 рубля 94 копейки, достиг 2,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года жилье на первичном рынке подорожало в Пензенской области на 11,8%: во II квартале 2019-го средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир составляла 45 тыс. 529 рублей 71 копейку.