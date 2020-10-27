В Пензе в январе-сентябре введено 330 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. 330 тыс. кв. метров жилья введено в Пензе за счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2020 года, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 27 октября.

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По его словам, объемы ввода в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составили 182 тыс. кв. метров, еще 148 тыс. кв. метров пришлось на долю многоквартирных домов.

«К концу октября прогнозируем 354 тыс. кв. метров, это 63% от плана [на 2020 год в 557 тыс. кв. метров]», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Пензы.