В Пензе дан старт проекту для школьников и студентов «Хобби как бизнес» Экономика

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Официальное мероприятие по случаю запуска проекта «Хобби как бизнес», ориентированного на формирование навыков ведения предпринимательской деятельности у учеников старших классов и студентов колледжей, которые интересуются промыслами и ремеслами, состоялось в центре культуры и досуга Пензы в четверг, 29 октября.

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Обращаясь к присутствующим, врио заместителя председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов сообщил, что запланирована целая серия различных семинаров, направленных на популяризацию предпринимательства в молодежной среде.

«Нам бы хотелось рассказать о том, как можно сделать свое увлечение не только интересным для себя, но еще и монетизировать его», — отметил он.

По словам Дениса Бубнова, участники проекта получат знания, которые помогут им найти свою нишу, эффективно продвигать продукцию и наладить ее реализацию, в том числе через электронные торговые площадки.

«Я искренне всем желаю удачи», — добавил он.

В свою очередь заместитель главы администрации Пензы Герман Дорофеев акцентировал внимание на том, что современные экономические реалии диктуют новые условия развития.

«Основным фактором развития является человеческий капитал и знания, где ваши увлечения и ваши хобби могут трансформироваться в замечательные предпринимательские проекты», — подчеркнул он.

Как отметил генеральный директор ООО «Центр кластерного развития» Михаил Ляшков, первое обучающее мероприятие в рамках проекта будет посвящено трем направлениям — гончарным промыслам, созданию художественных панно и рисунку.

Он напомнил, что на базе «ЦКР» действует центр поддержки народно-художественных промыслов и ремесел, который оказывает содействие людям, занимающимся рукоделием на профессиональной основе, и призвал присутствующих к сотрудничеству.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Хобби как бизнес» реализуется в Пензе в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Его организатором выступил Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона и центра поддержки народно-художественных промыслов и ремесел, действующего на базе ООО «Центр кластерного развития». Соорганизатором является администрация Пензы.

Программа включает в себя проведение деловой игры и мастер-классов. После этого подросткам под руководством экспертов и наставников предстоит подготовить собственные бизнес-проекты, которые позволят коммерциализировать свои навыки. Завершающим этапом станет их защита.