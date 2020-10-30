Компания «СВ-Мебель» стала резидентом пензенского «Отвеля» Экономика

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Конкурсная комиссия при правительстве Пензенской области приняла решение о присвоении обществу с ограниченной ответственностью «СВ-Мебель» статуса резидента индустриального парка «Отвель» в Бессоновском районе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства экономики региона в пятницу, 30 октября.

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В нем отмечается, что организация намерена запустить производство корпусной мебели.

«В рамках первого этапа проекта предусматривается строительство производственного цеха площадью 20 тыс. кв. метров и оснащение его оборудованием», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год, общий объем инвестиций составит 850 млн. рублей.