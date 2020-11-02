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Пензенский губернатор предложил обсудить, какие претензии есть у бизнеса к банкам

19:11 | 02.11.2020 | Экономика

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Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил провести встречу с участием представителей банков и малого и среднего бизнеса для обсуждения проблем, возникающих при обращении субъектов МСП в кредитно-финансовые учреждения.

Пензенский губернатор предложил обсудить, какие претензии есть у бизнеса к банкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Готовьте встречу с представителями банковской сферы, малым и средним бизнесом, где мы рассмотрим проблемные вопросы, где мы проанализируем, [...] какие есть претензии у бизнеса», — сказал он, обращаясь к временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства Пензенской области Денису Бубнову и Валерию Беспалову в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

Иван Белозерцев поручил проанализировать, какая поддержка оказана в связи с пандемией коронавируса субъектам МСП, в частности, осуществляющим деятельность в сфере услуг.

Кроме того, по словам губернатора, необходимо обобщить данные о выдаче ипотеки жителям Пензенской области.

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