Пензенский губернатор предложил обсудить, какие претензии есть у бизнеса к банкам Экономика

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил провести встречу с участием представителей банков и малого и среднего бизнеса для обсуждения проблем, возникающих при обращении субъектов МСП в кредитно-финансовые учреждения.

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«Готовьте встречу с представителями банковской сферы, малым и средним бизнесом, где мы рассмотрим проблемные вопросы, где мы проанализируем, [...] какие есть претензии у бизнеса», — сказал он, обращаясь к временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства Пензенской области Денису Бубнову и Валерию Беспалову в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

Иван Белозерцев поручил проанализировать, какая поддержка оказана в связи с пандемией коронавируса субъектам МСП, в частности, осуществляющим деятельность в сфере услуг.

Кроме того, по словам губернатора, необходимо обобщить данные о выдаче ипотеки жителям Пензенской области.