Утверждено допсоглашение с Минфином о долге по бюджетному кредиту почти в 512 млн. рублей Экономика

Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Дополнительное соглашение №4/4 к соглашениям от 9 августа и 10 декабря 2010 года о предоставлении бюджету Пензенской области бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита утверждено Законодательным собранием региона в ходе очередной 35-й сессии, состоявшейся во вторник, 3 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя соответствующий законопроект депутатам, врио министра финансов Пензенской области Любовь Финогеева сообщила, что, согласно допсоглашению между Минфином России и правительством региона от 31 августа 2020 года, остаток реструктурированной задолженности субъекта РФ составляет около 512 млн. рублей, при этом предусмотрено продление периода погашения до 2025–2034 годов вместо 2023–2032, как это планировалось ранее.

«Приняты обязательства региона по направлению высвобождаемых в 2023 и 2024 годах средств в общей сумме 102 млн. рублей — по 51 млн. ежегодно — на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестпроектов», — добавила она.

Предложенный законопроект присутствовавшие на сессии депутаты поддержали единогласно.