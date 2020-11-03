Утверждено допсоглашение с Минфином о долге по бюджетному кредиту в 7 млрд. 351 млн. рублей Экономика

Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Дополнительное соглашение к восьми соглашениям о предоставлении бюджету Пензенской области бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита, заключенным в период с сентября 2015 года по декабрь 2017 года, утверждено Законодательным собранием региона в ходе очередной 35-й сессии, состоявшейся во вторник, 3 ноября.

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Представляя соответствующий законопроект депутатам, врио министра финансов Пензенской области Любовь Финогеева сообщила, что данное допсоглашение заключено между Минфином России и правительством региона 7 сентября 2020 года.

По ее словам, согласно тексту документа, остаток реструктурированной задолженности составляет 7 млрд. 351 млн. рублей.

«Продлевается период погашения данной задолженности на 5 лет, то есть с 2024 по 2029 год включительно», — отметила врио министра.

Она добавила, что, по условиям допсоглашения, освобождение региона от необходимости погашения в 2020 году средств в размере 817 млн. рублей позволит направить эту сумму на предотвращение ухудшения экономической ситуации, на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета по итогам текущего года по сравнению с 2019-м.

Любовь Финогеева уточнила, что высвобождаемая в 2021–2024 годах сумма в 4 млрд. 900 млн. рублей — по 1 млрд. 225 млн. рублей ежегодно — подлежит направлению на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестпроектов.

«Буквально на днях вышли постановления правительства Российской Федерации, которые утверждают правила списания, отбор инвестиционных проектов, которыми мы будем руководствоваться», — сказала руководитель регионального ведомства.

Она обратила внимание на то, что на период действия дополнительного соглашения Пензенская область берет на себя обязательства по сохранению ограничений в отношении дефицита бюджета региона, параметров госдолга и уровня ставок по привлекаемым банковским кредитам.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты поддержали предложенный законопроект об утверждении допсоглашения.