В Пензенской области утверждены результаты государственной кадастровой оценки Экономика

Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Департамент госимущества Пензенской области утвердил результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, лесного и водного фондов, а также земель запаса, расположенных на территории региона.

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Соответствующий приказ №527-пр врио начальника департамента Андрей Кудинов подписал 2 ноября.

Документ вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте госимущества Пензенской области, юридические, физические лица, органы госвласти и местного самоуправления, чьи права и обязанности затрагивают результаты определения кадастровой стоимости, вправе обратиться в ГБУ «Государственная кадастровая оценка» по вопросу исправления допущенных технических или методологических ошибок.