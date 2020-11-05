В Пензе открыта запись на онлайн-тренинг Дамира Халилова по продвижению в соцсетях
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Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Запись на онлайн-тренинг основателя SMM-агентства GreenPR, приглашенного преподавателя Высшей школы экономики Дамира Халилова открыта в Пензе.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Организатором двухдневного мероприятия, которое состоится 18 и 19 ноября, выступил «Центр кластерного развития».
Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», тренинг ориентирован на предпринимателей, которые заинтересованы использовать социальные сети для продвижения продукции и увеличения продаж.
Согласно анонсу, программа предусматривает знакомство со спецификой соцсетей Instagram, Facebook, TikTok, изучение принципов настройки таргетированной рекламы и нюансов продвижения в LinkedIn.
В ходе обучающего мероприятия также будут рассмотрены вопросы персонального брендинга, подготовки контента и работы с аналитикой.
Желающим принять участие в онлайн-тренинге необходимо заполнить заявку по ссылке, которая указана на сайте «ЦКР».