В Пензе открыта запись на онлайн-тренинг Дамира Халилова по продвижению в соцсетях Экономика

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Запись на онлайн-тренинг основателя SMM-агентства GreenPR, приглашенного преподавателя Высшей школы экономики Дамира Халилова открыта в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором двухдневного мероприятия, которое состоится 18 и 19 ноября, выступил «Центр кластерного развития».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», тренинг ориентирован на предпринимателей, которые заинтересованы использовать социальные сети для продвижения продукции и увеличения продаж.

Согласно анонсу, программа предусматривает знакомство со спецификой соцсетей Instagram, Facebook, TikTok, изучение принципов настройки таргетированной рекламы и нюансов продвижения в LinkedIn.

В ходе обучающего мероприятия также будут рассмотрены вопросы персонального брендинга, подготовки контента и работы с аналитикой.