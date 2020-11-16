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Торгашин ознакомился с производством трансформаторных подстанций на пензенском предприятии

17:44 | 16.11.2020 | Экономика

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Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин ознакомился с производством трансформаторных подстанций в ходе посещения ООО «НПО «Пензенский электромеханический завод».

Торгашин ознакомился с производством трансформаторных подстанций на пензенском предприятии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вместе с ним производственные мощности осмотрел заместитель генерального директора ПАО «Россети Волга» – директор филиала «Пензаэнерго» Игорь Толбин.

Экскурсию для них провел руководитель предприятия Роман Амстиславский.

«Это оборудование до декабря уже будет стоять на объекте», — сообщил он, пояснив, что ранее «Пензенский электромеханический завод» выиграл соответствующий тендер строительной компании «Рисан».

Комментируя увиденное, Михаил Торгашин обратил внимание на то, что подобное сотрудничество предприятия и застройщика служит хорошим примером кооперации пензенских компаний.

Он также с положительной стороны отметил то, что «Пензенский электромеханический завод», закупая трансформаторы и часть другого оборудования, изготавливает корпуса подстанций и осуществляет их сборку, благодаря чему возникает добавленная стоимость, а налоговые отчисления поступают в бюджет региона.

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