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Объем банковских вкладов в Пензенской области достиг почти 155,5 млрд. рублей

09:19 | 25.11.2020 | Экономика

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Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. Объем вкладов граждан в банках достиг в Пензенской области почти 155,5 млрд. рублей на 1 октября 2020 года, что на 10,3% больше показателя на аналогичную дату 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

Объем банковских вкладов в Пензенской области достиг почти 155,5 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Значительную часть своих сбережений — порядка 94%, или почти 146 млрд. рублей — жители хранят в рублях. Объем рублевых вкладов вырос за год почти на 9,7%», — сказали в учреждении.

В пресс-службе добавили, что объем вкладов в иностранной валюте увеличился на 21,2%, составив около 9,5 млрд. рублей.

Как отметил и.о. управляющего регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России Роман Тюняев, вклады остаются привлекательным инструментом сбережения денег.

«В любом российском банке, входящем в систему страхования вкладов, они застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей включительно, но в особых случаях полагается повышенная страховка — до 10 млн. рублей. Такой закон действует с 1 октября 2020 года. На увеличенную компенсацию можно рассчитывать, если деньги поступили на счет не раньше, чем за три месяца до того, как у банка отозвали лицензию или был введен мораторий на выплаты по вкладам», — отметил он.

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