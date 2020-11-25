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В Пензенской области за 9 месяцев выданы ипотечные кредиты почти на 18,5 млрд. рублей

12:56 | 25.11.2020 | Экономика

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Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в Пензенской области достиг в январе-сентябре 2020 года почти 18,5 млрд. рублей, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 25 ноября.

В Пензенской области за 9 месяцев выданы ипотечные кредиты почти на 18,5 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, за 9 месяцев текущего года банки выдали около 10 тыс. ипотечных жилищных кредитов, рост составил 26,3%.

При этом средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в Пензенской области снизилась с 9,7% в сентябре 2019 года до 6,95% в сентябре 2020-го.

Объем обязательств граждан по ипотечным жилищным кредитам достиг к 1 октября текущего года 57 млрд. рублей, рост в годовом выражении составил 17%. Доля просроченной задолженности по ипотеке — 0,59%.

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