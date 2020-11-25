В Пензенской области оборот розничной торговли за 10 месяцев составил 182,4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в Пензенской области в январе-октябре 2020 года 182 млрд. 374,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В основном он формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила лишь 4,4%.

За 10 месяцев 2020 года населению Пензенской области проданы пищевые продукты, напитки и табачные изделия на 90 млрд. 377 млн. рублей, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Непродовольственные товары реализованы на 91 млрд. 997,9 млн. рублей, падение составило 5,5%.

По состоянию на 1 ноября в розничной торговле имелись текущие запасы потребительских товаров на 12 млрд. 189 млн. рублей.