В Пензенской области объем платных услуг населению в январе-октябре сократился на 10,1% Экономика

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Платные услуги на 45 млрд. 133,4 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-октябре 2020 года, что в сопоставимой оценке на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В I квартале текущего года жители потратили на платные услуги 15 млрд. 679,5 млн. рублей: в январе — 5 млрд. 167,6 млн. рублей, или на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого; в феврале — 5 млрд. 276,5 млн. рублей (-2,5%), в марте — 5 млрд. 235,4 млн. рублей (-5,1%).

Во II квартале соответствующие расходы упали до 12 млрд. 100,4 млн. рублей: в апреле — до 3 млрд. 692,5 млн. рублей (-32,2%), в мае они составили 4 млрд. 359,1 млн. рублей (-13,1%), в июне — 4 млрд. 48,8 млн. рублей (-15,3%).

В III квартале объем платных услуг населению достиг 12 млрд. 958,8 млн. рублей, в том числе в июле — 4 млрд. 135,1 млн. рублей (-11,5%), в августе — 4 млрд. 372 млн. рублей (-4,4%), в сентябре — 4 млрд. 451,7 млн. рублей (-3,7%).

В октябре 2020 года жители Пензенской области потратили на оплату услуг 4 млрд. 394,7 млн. рублей, или на 11,1% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го.