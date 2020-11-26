EN
17:09:25 Четверг, 26 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области объем платных услуг населению в январе-октябре сократился на 10,1%

10:33 | 26.11.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Платные услуги на 45 млрд. 133,4 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-октябре 2020 года, что в сопоставимой оценке на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области объем платных услуг населению в январе-октябре сократился на 10,1%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В I квартале текущего года жители потратили на платные услуги 15 млрд. 679,5 млн. рублей: в январе — 5 млрд. 167,6 млн. рублей, или на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого; в феврале — 5 млрд. 276,5 млн. рублей (-2,5%), в марте — 5 млрд. 235,4 млн. рублей (-5,1%).

Во II квартале соответствующие расходы упали до 12 млрд. 100,4 млн. рублей: в апреле — до 3 млрд. 692,5 млн. рублей (-32,2%), в мае они составили 4 млрд. 359,1 млн. рублей (-13,1%), в июне — 4 млрд. 48,8 млн. рублей (-15,3%).

В III квартале объем платных услуг населению достиг 12 млрд. 958,8 млн. рублей, в том числе в июле — 4 млрд. 135,1 млн. рублей (-11,5%), в августе — 4 млрд. 372 млн. рублей (-4,4%), в сентябре — 4 млрд. 451,7 млн. рублей (-3,7%).

В октябре 2020 года жители Пензенской области потратили на оплату услуг 4 млрд. 394,7 млн. рублей, или на 11,1% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го.

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и Пензенском районе Прокуратура проверит наличие противовирусных препаратов в пензенских аптеках и цены на них
В Пензенской области на продавца составили протокол за отказ обслуживать покупателя без маски В Заречном пациенты с COVID-19 начали получать бесплатные лекарства — Климанов
В Пензенской области открыта горячая линия по профилактике ВИЧ В Городищенском районе мужчину до смерти забили ломом
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама