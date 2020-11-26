Пензенская область запросила 1,95 млрд. рублей в рамках федерального проекта «Жилье» Экономика

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Пензенская область направила в Минстрой России заявку на участие в федеральном проекте «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021–2024 годах, в которой заявила о наличии потребности в предоставлении региону субсидии в размере 1 млрд. 950 млн. рублей. Об этом сообщила и.о. министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова.

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«Мы [...] представили заявку в Минстрой на 4 года, в соответствии с которой, например, в 2021 году, если говорить о перспективах, включено восемь проектов инженерной и дорожной инфраструктуры. Объем субсидии нам определен. В первом чтении в федеральном бюджете денежные средства для реализации наших мероприятий предусмотрены. Если говорить в целом, то запрашиваемый объем субсидий на предстоящие 4 года от нашего региона — это 1 млрд. 950 млн. рублей», — сказала она в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в четверг, 26 ноября.

Светлана Круглова добавила, что эта сумма «позволит обеспечивать безусловный ввод жилья в последующие годы».