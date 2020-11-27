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В Пензе семь начинающих бизнесменов смогут получить детальный анализ своих компаний

18:22 | 27.11.2020 | Экономика

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Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Семь начинающих бизнесменов, работающих на территории Пензенской области, смогут бесплатно получить детальный анализ деятельности своих компаний, который проведут для них успешные предприниматели в рамках проекта «Краш-тест бизнеса».

В Пензе семь начинающих бизнесменов смогут получить детальный анализ своих компаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча с экспертами, организуемая при содействии Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области совместно с министерством экономики региона, состоится на базе центра «Мой бизнес» в четверг, 3 декабря.

Ожидается, что анализировать слабые и сильные стороны компаний начинающих предпринимателей, а также выявлять проблемы и предлагать пути их решения будут шесть человек, являющихся владельцами и совладельцами действующего бизнеса.

В их числе — Алексей Молчанов (Envybox), Николай Кузяков («Ванюшкины сладости»), Михаил Кадяев (Future Phone), Артем Никулин («Уютно дома»), Денис Куличков («Поволжье Сервис») и Илья Лошкарев (Combo Agency).

Предпринимателям, желающим принять участие во встрече с экспертами, необходимо заполнить анкету, ссылка на которую размещена на сайте «Мой бизнес». Отбор претендентов уже ведется.

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