В Пензе семь начинающих бизнесменов смогут получить детальный анализ своих компаний Экономика

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Семь начинающих бизнесменов, работающих на территории Пензенской области, смогут бесплатно получить детальный анализ деятельности своих компаний, который проведут для них успешные предприниматели в рамках проекта «Краш-тест бизнеса».

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Встреча с экспертами, организуемая при содействии Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области совместно с министерством экономики региона, состоится на базе центра «Мой бизнес» в четверг, 3 декабря.

Ожидается, что анализировать слабые и сильные стороны компаний начинающих предпринимателей, а также выявлять проблемы и предлагать пути их решения будут шесть человек, являющихся владельцами и совладельцами действующего бизнеса.

В их числе — Алексей Молчанов (Envybox), Николай Кузяков («Ванюшкины сладости»), Михаил Кадяев (Future Phone), Артем Никулин («Уютно дома»), Денис Куличков («Поволжье Сервис») и Илья Лошкарев (Combo Agency).