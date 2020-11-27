Бюджет Пензы, по прогнозу, недополучит 320 млн. рублей Экономика

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Бюджет Пензы, по прогнозу, недополучит 320 млн. рублей в 2020 году. Об этом сообщила начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина.

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«Сказать, что план по доходной части бюджета, который у нас в целом 5 млрд. 626 млн. рублей, будет выполнен, я не могу. Прогнозы дают администраторы доходов, что на уровне в целом 320 млн. [...] бюджет города недополучит», — сказала она в ходе 17-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 27 ноября.

Ольга Завьялкина не исключила, что план по налоговым доходам удастся выполнить за счет подоходного налога.

Так, по ее словам, по состоянию на 25 ноября по земельному налогу поступления оказались меньше запланированного уровня на 21 млн. рублей, по налогу на имущество физических лиц — на 38 млн. рублей, а по подоходному — на 90 млн. рублей больше.

«Поэтому по налоговым платежам здесь как бы администраторы считают, что план они выполнят, а это 4 млрд. 703 млн. [рублей]. По неналоговым доходам мы пока проседаем», — отметила глава финуправления.

Она добавила, что на погашение кредиторской задолженности в начале 2021 года муниципалитет планирует взять кредит.