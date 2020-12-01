В Пензенской области сформирован план проверок юрлиц и ИП на 2021 год Экономика

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области сформировала региональный сегмент сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, всего поступило 2 тыс. 786 предложений о проведении проверок от 53 органов контроля и надзора.

«По результатам их рассмотрения исключено 254 проверки», — отметили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что в связи с допущенными недостатками в контролирующие органы также было направлено более 440 замечаний, которые учтены при утверждении планов.

«Обеспечено совмещение контролерами 467 проверок», — уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре Пензенской области обратили внимание на то, что в случае продления на федеральном уровне моратория на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства после вступления соответствующих изменений в законную силу будет рассмотрен вопрос о дополнительной корректировке планов.