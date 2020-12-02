В Росалкогольрегулирование направлены материалы на аннулирование лицензии «Мясной лавки» Экономика

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области направило в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка материалы на аннулирование лицензии ООО «Мясная лавка» во внесудебном порядке. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

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«Задокументировано, что фирма нарушала правила торговли алкогольной продукцией», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что был зафиксирован факт продажи спиртного несовершеннолетнему.

В сообщении добавляется также, что в марте 2020 года после обращения Минсельхоза Пензенской области была аннулирована лицензия ООО «РусАл», которое осуществляло розничную продажу алкогольной продукции по цене ниже минимальной.