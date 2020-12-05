«Маяк Канц» вступил в нацпроект по повышению производительности труда Экономика

Пенза, 5 декабря 2020. PenzaNews. Пензенское предприятие «Маяк Канц» подключилось к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики региона.

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«Эксперты регионального центра компетенций помогут повысить эффективность производственных процессов и взглянуть на привычные вещи по-новому», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что предприятие стало 34-м участником данного нацпроекта в регионе.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

Он включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».