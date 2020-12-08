Глава Пензы прокомментировал проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов Экономика

Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин прокомментировал проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, который вынесен на декабрьскую сессию.

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Он отметил, что первоначальный вариант главного финансового документа города, подготовленный мэрией, был доработан с учетом предложений депутатов и контрольно-счетной палаты.

Так, по его словам, на исполнение наказов избирателей запланировано направить 35 млн. рублей, на грантовую поддержку инициатив граждан — 18 млн. рублей, хотя изначально данные расходы предусмотрены не были.

Владимир Мутовкин обратил внимание на то, что пока не полном объеме заложены необходимые средства на содержание улично-дорожной сети, скверов, памятников и парков, а также освещение.

«По ходу исполнения бюджета будем их [эти расходы] дофинансировать», — сказал глава города в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 8 декабря.

Владимир Мутовкин сообщил, что в будущем году намечено возведение детсада на улице Антонова, корпуса дошкольного учреждения на улице Красной, строительство дороги в продолжение проспекта Строителей и обустройство кладбища севернее существующего Восточного.

Он подчеркнул, что также будет продолжена реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программ по формированию современной городской среды и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, по словам главы Пензы, предлагается сохранить меры социальной поддержки, не относящиеся к прямым обязательствам города, в том числе касающиеся льготного питания школьников, организации дачных перевозок и софинансирования приобретения путевок в детские лагеря.

По информации пресс-службы гордумы, окончательное рассмотрение проекта бюджета Пензы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов состоится на сессии, проведение которой запланировано на 25 декабря.