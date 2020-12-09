Работникам индустрии красоты рассказали о преимуществах регистрации в качестве самозанятых Экономика

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Особенности применения налога на профессиональный доход в индустрии красоты стали главной темой семинара, организованного Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области.

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Мероприятие объединило тех, кто уже зарегистрировался в качестве самозанятого, кто пока выбирает для себя оптимальный режим налогообложения и кто только задумывается о собственном деле.

Говоря о специальном налоговом режиме, который начал применяться в Пензенской области с 1 июля 2020 года, эксперт из Нижнего Новгорода Ольга Тарасова-Сурдина, общавшаяся с участниками семинара по видеосвязи, отметила, что он позволяет выйти из тени людям, получающим доход от самостоятельного ведения деятельности.

«Не всем подходит этот налог, но очень многим. Бьюти-индустрии он подходит очень хорошо», — сказала она.

В числе преимуществ эксперт назвала низкие налоговые ставки — 4% при расчетах с физлицами и 6% с ИП и организациями, отсутствие необходимости приобретать кассу и сдавать отчетность в ФНС, а также возможность получения кредитов и различных видов господдержки.

Кроме того, Ольга Тарасова-Сурдина обратила внимание на то, что человек может работать по найму или быть на пенсии и при этом осуществлять деятельность в качестве самозанятого.

Вторая часть семинара была посвящена вопросам, связанным со становлением и развитием бизнеса. Своими знаниями о том, как заработать в индустрии красоты, с присутствующими поделилась бьюти-коуч Елена Шанская.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мероприятия, организуемые Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области, проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в них в настоящее время является бесплатным.