Утвержден план мероприятий по развитию финансового рынка Пензенской области Экономика

Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области и региональное отделение Волго-Вятского главного управления Банка России утвердили план мероприятий по развитию финансового рынка на 2021–2022 годы.

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Свои подписи под документом поставили председатель правительства области Николай Симонов и и.о. управляющего реготделением Волго-Вятского главного управления Банка России Роман Тюняев.

«Если кратко: это руководство к действию», — прокомментировал принятый план Николай Симонов.

Он предложил подводить итоги его реализации ежеквартально.

В свою очередь Роман Тюняев обратил внимание на то, что эффективность использования различных инвестиционных ресурсов будет зависеть в том числе от активности самих потребителей финансовых услуг.