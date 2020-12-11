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Дмитрий Полукаров анонсировал запуск нового инвестпортала Пензенской области

18:02 | 11.12.2020 | Экономика

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Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Дмитрий Полукаров анонсировал запуск нового инвестиционного портала региона.

Дмитрий Полукаров анонсировал запуск нового инвестпортала Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот год выдался для нас всех совсем непростым, преподнес нам целую массу сюрпризов. Практически все мероприятия — конгрессно-выставочные, бизнес-миссии, бизнес-форумы, визиты — были отменены либо перенесены на неопределенный срок. [...] Мы быстро поняли, что цифровой дистанционный формат стремительно набирает обороты, и это заставило нас по-новому взглянуть на наши информационные инструменты привлечения инвесторов. В результате правительством Пензенской области было принято решение разработать новый инвестиционный портал», — сказал он в ходе мероприятия, состоявшегося в региональном отделении Волго-Вятского главного управления Банка России в пятницу, 11 декабря.

По словам Дмитрия Полукарова, после изучения аналогичных порталов других регионов был создан «уникальный проект, который содержит большое количество новых нестандартных, нешаблонных решений и сервисов».

«Нужно отметить, что к разработке портала мы привлекли исключительно наших пензенских программистов», — подчеркнул гендиректор акционерного общества.

Он уточнил, что, исходя из запросов целевой аудитории — владельцев бизнеса и руководителей крупных предприятий, была сформирована структура сайта, состоящая из шести основных блоков: «Преимущества Пензенской области», «Содействие правительства», «Бизнес о Пензенской области», «Инвестиционные предложения», «Площадки для вашего бизнеса» и «Меры поддержки».

Дмитрий Полукаров обратил внимание на то, что новый портал адаптирован для смартфонов и планшетов.

«До конца года мы закончим работу по наполнению портала контентом, доработаем все интерфейсы и сервисы, переведем портал на английский и китайский языки. С нового года обеспечим полноценное функционирование данного информационного ресурса», — сообщил он.

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