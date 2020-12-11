Дмитрий Полукаров анонсировал запуск нового инвестпортала Пензенской области Экономика

Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Дмитрий Полукаров анонсировал запуск нового инвестиционного портала региона.

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«Этот год выдался для нас всех совсем непростым, преподнес нам целую массу сюрпризов. Практически все мероприятия — конгрессно-выставочные, бизнес-миссии, бизнес-форумы, визиты — были отменены либо перенесены на неопределенный срок. [...] Мы быстро поняли, что цифровой дистанционный формат стремительно набирает обороты, и это заставило нас по-новому взглянуть на наши информационные инструменты привлечения инвесторов. В результате правительством Пензенской области было принято решение разработать новый инвестиционный портал», — сказал он в ходе мероприятия, состоявшегося в региональном отделении Волго-Вятского главного управления Банка России в пятницу, 11 декабря.

По словам Дмитрия Полукарова, после изучения аналогичных порталов других регионов был создан «уникальный проект, который содержит большое количество новых нестандартных, нешаблонных решений и сервисов».

«Нужно отметить, что к разработке портала мы привлекли исключительно наших пензенских программистов», — подчеркнул гендиректор акционерного общества.

Он уточнил, что, исходя из запросов целевой аудитории — владельцев бизнеса и руководителей крупных предприятий, была сформирована структура сайта, состоящая из шести основных блоков: «Преимущества Пензенской области», «Содействие правительства», «Бизнес о Пензенской области», «Инвестиционные предложения», «Площадки для вашего бизнеса» и «Меры поддержки».

Дмитрий Полукаров обратил внимание на то, что новый портал адаптирован для смартфонов и планшетов.

«До конца года мы закончим работу по наполнению портала контентом, доработаем все интерфейсы и сервисы, переведем портал на английский и китайский языки. С нового года обеспечим полноценное функционирование данного информационного ресурса», — сообщил он.