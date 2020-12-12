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Пензенский губернатор высказался на тему роста цен

18:08 | 12.12.2020 | Экономика

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Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказался на тему роста потребительских цен в ходе прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря.

Пензенский губернатор высказался на тему роста цен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Инфляция — это такая важная составляющая экономики. Инфляция есть во всем мире, особенно в условиях сегодняшнего времени, когда идет распространение пандемии. [...] Это общемировая проблема. Конечно, она не обошла и не может обойти и наше государство, нашу страну и Пензенский регион», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что выросли цены на ряд товаров, особенно продовольственных.

При этом в некоторых случаях, по мнению губернатора, повышение было необоснованным.

«Ну, например, на яйцо, на сахар, хотя урожайность и результаты у нас очень хорошие. [...] В этой связи я дал поручение, мы обратились в антимонопольную службу, чтобы они посмотрели эту ситуацию», — сказал глава региона.

Согласно официальным данным, в ноябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го индекс потребительских цен составил в России 104,1%, в Пензенской области — 105%. Продовольственные товары подорожали в стране на 5,1%, в регионе — на 6,3%.

В ноябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го цены на сахар-песок в России выросли на 71,5%, на подсолнечное масло — на 23,8%, на макаронные изделия — на 10,5%, на хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%.

В Пензенской области сахар-песок подорожал на 93,5%, подсолнечное масло — на 28%, макаронные изделия — на 10,9%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,7%.

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