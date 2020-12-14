Три обучающих мероприятия будет проведено в Пензе центром «Мой бизнес» на текущей неделе

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Три обучающих мероприятия будет проведено на текущей неделе центром «Мой бизнес», деятельность которого обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.
Во вторник, 15 декабря, состоится вебинар «Как с помощью дизайна увеличить стоимость компании, продукта или услуги». В роли эксперта выступит директор научно-образовательного и выставочного центра «Технологии и дизайн упаковки» при Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина Виктор Кухарский. Согласно анонсу, предприниматели узнают о разновидностях дизайна и роли упаковки в продаже товара, а также получат рекомендации по разработке бренда.
В пятницу, 18 декабря, будет организован мастер-класс «Как стать креативным? Правила, технологии и инструменты креативного мышления». Его проведет креативный продюсер телеканала «Радость моя», психолог-консультант Андрей Сорокин. Участники обсудят, почему развитие креативности важно начинать с личного развития и зачем нужно работать в команде. Кроме того, они рассмотрят, почему одни считают себя гениями, а другие утверждают, что не являются творческими людьми.
На субботу, 19 декабря, запланирован вебинар «Как снизить риски при запуске новых продуктов». Спикер Александра Комарова в режиме онлайн расскажет предпринимателям, что такое риск поведения, как его минимизировать при продажах и повысить лояльность клиентов.
Помимо обучающих мероприятий, на текущей неделе намечено провести онлайн-форум «Экспорт-2021: возможности, поддержка, результат». Программа включает в себя пленарную сессию и тематические секции «Электронная коммерция», «Страны СНГ», «Новые рынки для экспорта». В качестве спикеров приглашены руководители и маркетологи компаний, успешно осуществляющих экспортную деятельность.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мероприятия, организуемые Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области, проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в них в настоящее время является бесплатным.
Информация о предстоящих семинарах, тренингах, мастер-классах и иных мероприятиях размещается на сайте центра «Мой бизнес».
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