Внешнеторговый оборот Пензенской области по итогам 9 месяцев вырос на 29,8% Экономика

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-сентябре 2020 года превысил 463 млн. долларов, что на 29,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Это первый показатель в Приволжском федеральном округе по темпам роста», — сказал он в ходе церемонии открытия форума «Экспорт-2021: возможности, поддержка, результат» в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в среду, 16 декабря.

Глава региона добавил, что по итогам девяти месяцев текущего года сложилось положительное сальдо торгового оборота.

«Это 11,9 млн. долларов [экспорт составил 237,6 млн. долларов, импорт — 225,7 млн. долларов], хотя в более благополучном 2019 году оно было отрицательным», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, объемы экспорта увеличились на треть.

«Экспортные поставки Пензенской области в этом году осуществляются в 75 стран мира, из них 64 — это дальнее зарубежье», — уточнил губернатор.

Он обратил внимание на то, что 36 компаниям оказана помощь в выходе на экспортные рынки.

Форум «Экспорт-2021: возможности, поддержка, результат» организован министерством экономики Пензенской области и Фондом поддержки предпринимательства региона. Он проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В связи с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения коронавируса, при формировании программы было решено совместить онлайн- и офлайн-форматы.

Модератором форума стал шеф-редактор экономических программ телеканала РБК Павел Демидович.