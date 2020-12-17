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В пензенском УФНС подвели итоги поступления налогов и страховых взносов за январь-ноябрь

13:35 | 17.12.2020 | Экономика

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Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Представители управления ФНС России по Пензенской области подвели итоги поступления налогов и страховых взносов за январь-ноябрь 2020 года.

В пензенском УФНС подвели итоги поступления налогов и страховых взносов за январь-ноябрь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации — с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, — за январь-ноябрь 2020 года составили 55,9 млрд. рублей», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФНС России по Пензенской области.

В нем отмечается, что в поступлениях во все уровни бюджетов 28,4% приходится на НДС, 26,7% на НДФЛ, 12% на налог на прибыль организаций, 12,9% на акцизы.

«Поступления в федеральный бюджет за январь-ноябрь 2020 года составили 18,6 млрд. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в консолидированный бюджет Пензенской области за январь-ноябрь 2020 года поступило 37,3 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ — в общем объеме доходов 39,9%, налога на прибыль организаций — 15,9%, акцизов — 16,8%, имущественных налогов — 16,7%», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что поступления страховых взносов за январь-ноябрь 2020 года составили 29,8 млрд. рублей, что на 2,2 млрд. рублей, или на 7,9%, больше уровня за аналогичный период 2019-го.

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