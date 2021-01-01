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Принят бюджет Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов

11:03 | 21.12.2020 | Экономика

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Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов принят большинством голосов во втором чтении в окончательной редакции в ходе 37-й очередной сессии Законодательного собрания региона в понедельник, 21 декабря.

Принят бюджет Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Основные параметры главного финансового документа субъекта федерации представила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

Она сообщила, что общий объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в 2021 году в сумме 37,3 млрд. рублей, в 2022-м — 39,8 млрд. рублей, в 2023-м — 41,9 млрд. рублей.

«Общий объем доходов на 2021 год составит 62,2 млрд. рублей, на 2022 и 2023 годы соответственно 61,8 и 64,8 [млрд. рублей]. Расходы бюджета [...] составят на 2021 год 60,9 млрд. рублей, на 2022 и 2023 годы соответственно 61,3 млрд. рублей и 64,3 млрд. рублей», — сказала Любовь Финогеева.

Глава регионального Минфина обратила внимание на то, что на весь трехлетний период бюджет Пензенской области сформирован с профицитом: на 2021 год — в размере 1,3 млрд. рублей, на 2022 и 2023 годы — по 0,5 млрд. рублей.

«Часть доходов будет направлена на погашение долговых обязательств», — отметила она.

Министр добавила, что объем государственного долга на 1 января 2022 года прогнозируется на уровне 18,6 млрд. рублей, или 49,9% к ожидаемому объему налоговых и неналоговых доходов.

В итоге проект закона Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» поддержали 28 присутствующих на сессии депутатов. Четверо проголосовали против.

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