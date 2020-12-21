EN
20:27:27 Понедельник, 21 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области снизили налоговые ставки для отдельных категорий предпринимателей

17:03 | 21.12.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли региональный закон, предусматривающий установление пониженных налоговых ставок для отдельных категорий предпринимателей с 1 января 2021 года.

В Пензенской области снизили налоговые ставки для отдельных категорий предпринимателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представляя соответствующий законопроект, министр экономики региона Сергей Капралов сообщил, что по таким видам деятельности, как торговля, предоставление транспортных услуг, общественное питание, гостиничный бизнес, рекламная деятельность и оказание бытовых услуг, предлагается установить пониженные ставки — 2% на 2021 год и 4% на 2022 год — при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), если объектом налогообложения являются доходы.

«Налоговые льготы будут предоставлены социально ответственному бизнесу, который имеет наемных работников и выплачивает официальную заработную плату в размере не менее 1,5 минимальных размеров оплаты труда. Учитывая, что в текущем году в нашей области установлены минимальные налоговые ставки по УСН, снижение налоговых поступлений в 2021 году относительно 2020 года не будет», — отметил он в ходе 37-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в понедельник, 21 декабря.

Сергей Капралов добавил, что проектом закона также предусмотрено максимальное снижение налоговых ставок на два налоговых периода для предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Пензенской области.

Кроме того, по словам министра, в регионе предлагается введение минимальной ставки для представителей IT-сферы, работающих на УСН, если объектом налогообложения являются доходы.

«Налоговая преференция будет предоставлена субъектам бизнеса, которые имеют не менее трех наемных работников и выплачивают официальную заработную плату не менее 2,5 минимальных размеров оплаты труда. Для применения налоговой льготы организация должна иметь также государственную аккредитацию в области информационных технологий», — пояснил глава регионального ведомства.

Сергей Капралов уточнил, что в Пензенской области 57 IT-компаний имеют госаккредитацию, из них 13 работают на УСН с объектом налогообложения «доходы».

«Предполагаемая сумма выпадающих доходов [регионального бюджета] составит около 13 млн. рублей. При этом поступления от НДФЛ частично компенсируют потери», — сказал он.

Министр также обратил внимание на то, что в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным предусмотрено установление пониженной ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования в размере 1,6%.

Представленный законопроект поддержали все 32 депутата, присутствовавших на сессии.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области утвержден перечень малокомплектных образовательных организаций В Пензе 22 декабря простятся с заслуженным врачом России Ларисой Ардаковой
В Заречном паллиативное отделение МСЧ №59 оснастили новым оборудованием Нападающий Павел Здунов пополнил состав пензенского «Дизеля»
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 21 ребенка В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела местного жителя
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама