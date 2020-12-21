В Пензенской области снизили налоговые ставки для отдельных категорий предпринимателей Экономика

Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли региональный закон, предусматривающий установление пониженных налоговых ставок для отдельных категорий предпринимателей с 1 января 2021 года.

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Представляя соответствующий законопроект, министр экономики региона Сергей Капралов сообщил, что по таким видам деятельности, как торговля, предоставление транспортных услуг, общественное питание, гостиничный бизнес, рекламная деятельность и оказание бытовых услуг, предлагается установить пониженные ставки — 2% на 2021 год и 4% на 2022 год — при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), если объектом налогообложения являются доходы.

«Налоговые льготы будут предоставлены социально ответственному бизнесу, который имеет наемных работников и выплачивает официальную заработную плату в размере не менее 1,5 минимальных размеров оплаты труда. Учитывая, что в текущем году в нашей области установлены минимальные налоговые ставки по УСН, снижение налоговых поступлений в 2021 году относительно 2020 года не будет», — отметил он в ходе 37-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в понедельник, 21 декабря.

Сергей Капралов добавил, что проектом закона также предусмотрено максимальное снижение налоговых ставок на два налоговых периода для предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Пензенской области.

Кроме того, по словам министра, в регионе предлагается введение минимальной ставки для представителей IT-сферы, работающих на УСН, если объектом налогообложения являются доходы.

«Налоговая преференция будет предоставлена субъектам бизнеса, которые имеют не менее трех наемных работников и выплачивают официальную заработную плату не менее 2,5 минимальных размеров оплаты труда. Для применения налоговой льготы организация должна иметь также государственную аккредитацию в области информационных технологий», — пояснил глава регионального ведомства.

Сергей Капралов уточнил, что в Пензенской области 57 IT-компаний имеют госаккредитацию, из них 13 работают на УСН с объектом налогообложения «доходы».

«Предполагаемая сумма выпадающих доходов [регионального бюджета] составит около 13 млн. рублей. При этом поступления от НДФЛ частично компенсируют потери», — сказал он.

Министр также обратил внимание на то, что в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным предусмотрено установление пониженной ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования в размере 1,6%.

Представленный законопроект поддержали все 32 депутата, присутствовавших на сессии.