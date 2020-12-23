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Одобрено две заявки на получение статуса резидента индустриального парка «Отвель»

13:05 | 23.12.2020 | Экономика

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Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. Конкурсная комиссия при правительстве Пензенской области по отбору резидентов индустриальных парков одобрила заявки индивидуального предпринимателя Дмитрия Мешкова и ООО «Фабрика Олика», претендующих на размещение на территории «Отвеля» в Бессоновском районе. Об этом сообщается на сайте АО «Корпорация развития Пензенской области».

Одобрено две заявки на получение статуса резидента индустриального парка «Отвель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, Дмитрий Мешков намерен реализовать проект по организации логистического комплекса коммунальной техники, который предусматривает создание 31 рабочего места.

ООО «Фабрика Олика» планирует наладить производство обуви на территории индустриального парка «Отвель». Проект предполагает создание 126 рабочих мест.

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