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Коллектив «Термодома» удостоен благодарственного письма губернатора

19:57 | 24.12.2020 | Экономика

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Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Коллектив ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» удостоен благодарственного письма губернатора Пензенской области.

Коллектив «Термодома» удостоен благодарственного письма губернатора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Глава региона Иван Белозерцев вручил его руководителю организации Рафику Ибрагимову в ходе заседания проектного комитета «Жилье и городская среда», состоявшегося в облправительстве в четверг, 24 декабря.

«Дорогие друзья! Выражаю вам искреннюю признательность за активное участие и достижение высоких показателей при реализации федерального проекта «Жилье» в 2020 году. Благодаря вашей работе жилищное строительство на территории региона динамично развивается. Жители Пензенской области имеют возможность приобрести качественное комфортное жилье с развитой инфраструктурой и посещать новые объекты социального назначения», — говорится в благодарственном письме губернатора.

«Высоко оценивая проделанную коллективом работу, убежден, что высокий профессионализм и накопленный опыт будут и в дальнейшем способствовать вашей плодотворной деятельности на благо Пензенской области. Желаю вам благополучия, процветания, творческих успехов и успешной реализации всех намеченных планов!» — добавляется в тексте.

Холдинг «Термодом» — один из крупнейших застройщиков в Пензенской области, специализирующийся на возведении жилых зданий и социальных объектов, продаже квартир, производстве строительных и отделочных материалов. Осуществляет свою деятельность на строительном рынке региона с 1998 года.

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