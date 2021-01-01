Принят бюджет Пензы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов Экономика

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы большинством голосов приняли бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в ходе 18-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 25 декабря.

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Основные параметры бюджета представила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

«Прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год составляет 14 млрд. 267,6 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 5 млрд. 554,2 млн. рублей. Общий объем расходов на 2021 год — 14 млрд. 519 млн. рублей. Дефицит бюджета — 251,4 млн. рублей», — сказала она.

Ольга Завьялкина добавила, что доходы на 2022 год прогнозируются в объеме 14 млрд. 950,1 млн. рублей, расходы — 14 млрд. 989,1 млн. рублей, дефицит — 39 млн. рублей.

По ее словам, на 2023 год бюджет сформирован со следующими характеристиками: объем доходов запланирован в сумме 15 млрд. 843,5 млн. рублей, расходов — 15 млрд. 866,5 млн. рублей, дефицит — 23 млн. рублей.

В ходе последующего обсуждения главного финансового документа города глава администрации Пензы Андрей Лузгин особо обратил внимание на то, что при формировании бюджета сохранена его социальная направленность.

«Хотел бы отметить, что мы нашим проектом бюджета в полной мере обеспечиваем всю заработную плату всей социальной сфере, идем с некоторым превышением по заработной плате учителей, педагогов дошкольного образования по сравнению с «майскими» указами президента», — сказал мэр.

Он добавил, что в будущем году по-прежнему будут оказываться меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.

«Мы ни на рубль не повысили стоимость льготного проезда», — подчеркнул он, напомнив, что одна поездка по-прежнему обходится в 8 рублей.

«Непринятие этого бюджета в том виде, в каком он предложен сейчас, означает то, что мы не будем поддерживать наши социальные обязательства, наши социальные расходы, наши обязательные расходы по выплате заработных плат в социальной сфере», — заявил Андрей Лузгин.

В свою очередь глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин назвал рассматриваемый проект бюджета напряженным.

«Несмотря на все сложности этого бюджета, я считаю, что бюджет продуманный, все там выверено, он сбалансирован», — сказал глава города.

После обсуждения, в ходе которого депутаты высказали свои замечания, проект решения был принят за основу: за проголосовал 21 человек, 11 были против.

Затем Ольга Завьялкина представила поправку, которую все присутствовавшие на сессии депутаты поддержали единогласно.

В завершение рассмотрения данного вопроса повестки Владимир Мутовкин вынес проект решения о бюджете Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на голосование в целом с учетом поправки.

«Решение принято: 20 за, 12 против», — объявил глава города.