В Пензе пройдет онлайн-конференция «Налоговые изменения – 2021» Экономика

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Конференция «Налоговые изменения – 2021», организованная Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области, пройдет в онлайн-формате в предстоящий понедельник, 28 декабря.

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Участие в мероприятии является бесплатным, однако необходима предварительная регистрация на сайте центра « Мой бизнес ».

В ходе пленарной части участники рассмотрят, какие нововведения в налоговом законодательстве ждут малый бизнес в будущем году. Отдельно будут затронуты вопросы, связанные с введением льгот для некоторых категорий налогоплательщиков на территории Пензенской области.

Во время экспертной части будет обсуждаться три темы.

Так, участников онлайн-конференции ждет подробный обзор видов налоговых режимов и условий их применения субъектами малого и среднего предпринимательства. Особое внимание будет уделено вопросу отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 года и факторам, которые следует учесть при переходе на другой режим. Слушатели узнают актуальную информацию о возможностях применения упрощенной системы налогообложения (УСН), а также патентной (ПСН).

Еще один блок конференции будет посвящен разбору типовых проблемных вопросов по содержанию режимов налогообложения и порядку их применения. Так, участникам онлайн-встречи разъяснят, можно ли рассматривать патент как аналог ЕНВД; какие особенности имеет УСН, когда объектом налогообложения являются «доходы» или «доходы минус расходы»; кто может платить налог на профессиональный доход; в чем преимущества и недостатки общей системы налогообложения. Программой мероприятия предусмотрен практикум-интерактив «Расчет и выбор оптимальной системы налогообложения».

Помимо этого, на конференции планируется рассмотреть особенности использования контрольно-кассовой техники (ККТ) при переходе с ЕНВД на другой налоговый режим.

В завершение будет представлена информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Пензенской области.

С 1 января 2021 года на территории России будет отменен специальный налоговый режим — единый налог на вмененный доход. Налогоплательщики ЕНВД могут перейти на другие режимы: общую систему налогообложения, упрощенную, а также патентную или налог на профессиональный доход при соответствии определенным требованиям.