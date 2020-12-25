EN
22:58:09 Пятница, 25 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Саушкина сменит Кошель в должности председателя контрольно-счетной палаты Пензы

17:30 | 25.12.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Марина Саушкина займет должность председателя контрольно-счетной палаты Пензы с 1 января 2021 года. Соответствующее решение депутаты приняли в ходе 18-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 25 декабря.

Саушкина сменит Кошель в должности председателя контрольно-счетной палаты Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве докладчика по данному вопросу выступил глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин, который сообщил, что у действующего председателя контрольно-счетной палаты Елизаветы Кошель заканчивается контракт.

«Она выходит на пенсию по выслуге лет, поэтому у нас есть необходимость назначить нового председателя КСП. Предлагается назначить заместителя Елизаветы Дмитриевны [Кошель] — Саушкину Марину Владимировну», — сказал он.

Каких-либо вопросов или возражений у депутатов не возникло. В итоге они проголосовали за принятие решения, согласно которому Марина Саушкина будет досрочно освобождена от должности заместителя председателя контрольно-счетной палаты города 31 декабря 2020 года и с 1 января займет новый пост.

Новости партнеров
Читайте также
В Заречном стартовала вакцинация от коронавируса В Пензенской области стартовали массовые проверки водителей на состояние опьянения
В Заречном выявлен очаг бешенства В Пензенской области лыжный агитпоход «Звездный» завершится 8 января
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 55 детей В Кузнецке обратившаяся к экстрасенсу женщина стала жертвой мошенничества
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама