Саушкина сменит Кошель в должности председателя контрольно-счетной палаты Пензы Экономика

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Марина Саушкина займет должность председателя контрольно-счетной палаты Пензы с 1 января 2021 года. Соответствующее решение депутаты приняли в ходе 18-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 25 декабря.

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В качестве докладчика по данному вопросу выступил глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин, который сообщил, что у действующего председателя контрольно-счетной палаты Елизаветы Кошель заканчивается контракт.

«Она выходит на пенсию по выслуге лет, поэтому у нас есть необходимость назначить нового председателя КСП. Предлагается назначить заместителя Елизаветы Дмитриевны [Кошель] — Саушкину Марину Владимировну», — сказал он.

Каких-либо вопросов или возражений у депутатов не возникло. В итоге они проголосовали за принятие решения, согласно которому Марина Саушкина будет досрочно освобождена от должности заместителя председателя контрольно-счетной палаты города 31 декабря 2020 года и с 1 января займет новый пост.