Тысячи пензенцев приняли участие в мероприятиях проекта «Популяризация предпринимательства» Экономика

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Несколько тысяч человек стали участниками мероприятий, проведенных в Пензенской области в 2020 году центром «Мой бизнес» в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

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По его словам, реализация проекта велась одновременно по нескольким направлениям, при этом особый акцент был сделан на молодежной аудитории.

«Обучение основам предпринимательской деятельности прошли 250 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Они получили знания, которые помогут им грамотно формулировать цели, составлять бизнес-план, выстраивать стратегию продаж, использовать различные возможности для презентации и продвижения продукции», — сказал собеседник агентства.

Сергей Капралов добавил, что дополнительно для этой возрастной категории была организована олимпиада по предпринимательству, которая позволила выявить уровень соответствующих компетенций у старшеклассников.

«Олимпиада предполагала наличие ситуационной комплексной задачи, в ходе решения которой участники могли продемонстрировать знание юридических и финансовых аспектов предпринимательской деятельности, логическое мышление и креативность. Этим мероприятием удалось охватить более 500 школьников», — пояснил министр экономики.

Он подчеркнул, что особый интерес у молодежи вызвали экспертные сессии «Хобби как бизнес», участниками которых стали 900 учащихся.

«Они представили 78 проектов, многие из которых могут претендовать на реализацию в самое ближайшее время», — отметил Сергей Капралов.

Говоря о других мероприятиях регионального проекта «Популяризация предпринимательства», он упомянул о тестировании граждан, направленном на выявление предрасположенности к занятию бизнесом.

«В настоящее время тестированием охвачено более 4 тыс. человек из всех муниципальных образований Пензенской области», — уточнил министр экономики.

Подводя предварительные итоги 2020 года, Сергей Капралов констатировал, что проделана существенная работа по вовлечению в предпринимательскую деятельность как можно большего числа людей, имеющих соответствующие задатки.

Главной целью, по его словам, являлось увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

«За все время реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» количество занятых достигло 1 тыс. 150 человек, вновь создано 230 субъектов малого и среднего предпринимательства, а количество обученных основам бизнеса составило более 3,5 тыс. человек», — сказал он.

Сергей Капралов отметил, что наряду с обучающими мероприятиями достижению поставленной цели способствовала активность успешных пензенских бизнесменов, которые охотно откликались на приглашения центра «Мой бизнес» и делились опытом с теми, кто только задумывается об открытии своего дела.