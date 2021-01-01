Утверждена программа повышения финансовой грамотности населения на 2021–2023 годы Экономика

Пенза, 1 января 2021. PenzaNews. Региональная программа «Повышение финансовой грамотности населения Пензенской области на 2021–2023 годы» утверждена постановлением облправительства №950-пП.

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Она принята в целях реализации мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы.

Согласно тексту документа, в качестве координатора мероприятий программы определено министерство финансов региона, в качестве центра финансовой грамотности — Институт регионального развития Пензенской области.

Среди задач программы — формирование комплексной системы повышения финансовой грамотности, научно-методическое обеспечение и обучение специалистов в данной сфере, проведение тематических мероприятий для целевых групп и категорий граждан.

Точный объем финансирования в программе не указан. Вместе с тем сказано, что его планируется осуществлять за счет и в пределах средств соответствующих бюджетов, предусмотренных на содержание исполнителей программы.