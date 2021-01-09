EN
18:34:09 Суббота, 9 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Подведены предварительные итоги работы комиссии по налогам и сборам за год

10:11 | 09.01.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 9 января 2021. PenzaNews. Специалисты министерства экономики Пензенской области подвели предварительные итоги деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам за 2020 год.

Подведены предварительные итоги работы комиссии по налогам и сборам за год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Совместная работа органов власти и представителей бизнеса позволила сократить задолженность и повысить общий уровень налоговой дисциплины. По итогам деятельности комиссии в 2020 году погашена задолженность на сумму более 150 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

В нем отмечается, что окончательные итоги будут подведены в феврале 2021 года.

Областная межведомственная комиссия по налогам и сборам является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов власти в целях осуществления дополнительных мероприятий по зачислению доходов в бюджет Пензенской области, укрепления дисциплины, повышения эффективности налоговой политики, направленной на создание условий устойчивого экономического роста.

Для решения возложенных на нее задач комиссия имеет право запрашивать и получать в рамках, предусмотренных законодательством, необходимую информацию от органов исполнительной власти, местного самоуправления, налоговых и правоохранительных органов, а также предприятий, учреждений и организаций, а при выявлении нарушений — направлять материалы в соответствующие ведомства.

Возглавляет комиссию председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Новости партнеров
Читайте также
Пенсионер заплатил за массаж 11,5 тыс. рублей, но не получил обещанных услуг Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и четырех районах
Пензенский «Дизель» одержал победу в первом матче 2021 года «Ростелеком» обеспечил трансляцию рождественского богослужения из Спасского собора Пензы
Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с Рождеством В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 14 детей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама