Подведены предварительные итоги работы комиссии по налогам и сборам за год Экономика

Пенза, 9 января 2021. PenzaNews. Специалисты министерства экономики Пензенской области подвели предварительные итоги деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам за 2020 год.

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«Совместная работа органов власти и представителей бизнеса позволила сократить задолженность и повысить общий уровень налоговой дисциплины. По итогам деятельности комиссии в 2020 году погашена задолженность на сумму более 150 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

В нем отмечается, что окончательные итоги будут подведены в феврале 2021 года.

Областная межведомственная комиссия по налогам и сборам является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов власти в целях осуществления дополнительных мероприятий по зачислению доходов в бюджет Пензенской области, укрепления дисциплины, повышения эффективности налоговой политики, направленной на создание условий устойчивого экономического роста.

Для решения возложенных на нее задач комиссия имеет право запрашивать и получать в рамках, предусмотренных законодательством, необходимую информацию от органов исполнительной власти, местного самоуправления, налоговых и правоохранительных органов, а также предприятий, учреждений и организаций, а при выявлении нарушений — направлять материалы в соответствующие ведомства.

Возглавляет комиссию председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.